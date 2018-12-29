В сети появилось видео, где торнадо в Турции перевернуло автобус с туристами и поломало самолет

Травмы получили 12 человек.

В Турции мощный торнадо перевернул автобус с туристами в аэропорту Антальи и повредил несколько самолетов. Об этом сообщает Daily Mail.

Ролик появился в соцсетях благодаря тем пассажирам, которые находились в здании аэропорта. По их словам, торнадо перемещал самолеты и несколько вылетов были задержаны из-за таких капризов природы.

В перевернувшемся автобусе 12 человек получили травмы. Также повреждения получили два автобуса, два самолета, полицейский вертолет и трапы.

Видео: Golders/ Michal_Zyr