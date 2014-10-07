Ранее появились данные о подрыве склада с оружием около Тира.

Мощные взрывы прогремели в лагере палестинцев в Ливане. Об этом рассказали очевидцы событий. Инцидент зафиксирован вечером 10 декабря в непосредственной близости к городу Тир, находящемуся на юге страны. Речь идет о населенном пункте Маззе абу-Кааб.

В районе, где наши братья из "ХАМАС". Мы надеемся, что обойдется без жертв и пострадавших. Пока нет точной информации. Пока не будет точных данных, мы не будем делать заявление. источник "РИА Новостей"

Эксперт пояснил прессе, что к месту трагедии приезжали экстренные ведомства, службам скорой помощи, пожарные бригады. Специалисты эвакуировали с территории людей. Это позволило избежать жертв. Ранее представители ливанского телеканала "Аль-Джадид" рассказали о том, что в палестинском лагере "Бурдж Шамали" около Тира взорвался склад с оружием.

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Фото и видео: Telegram / Военный обозреватель