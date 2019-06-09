В будущем машина заменит ПТ-76.

Морская пехота может получить на вооружение "морскую" БМП-3Ф. Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на собственные источники в Минобороны РФ. Эксперты уточнили, что данное решение не является окончательным. Оно зависит от результатов проведения стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020". В рамках программы будут протестированы данные машины.

БМП-3Ф является морским вариантом. Он имеет облегченный водоотражающий щиток и телескопическую воздухозаборную трубу. От сухопутной машины комплекс отличается увеличенной плавучестью. БМП-3Ф может преодолевать воду при волнении волн в три балла, а также прицельно стрелять при волнении в два балла. При этом максимальная скорость машины в воде составляет 10 километров в час. Находиться в воде БМП может семь часов.

Напомним, что БМП-3Ф заменит плавающие танки ПТ-76.

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