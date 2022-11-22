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Морпех помог Байдену справиться с фартуком

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Президент США не смог надеть его правильно.

Морпех помог президенту США Джо Байдену справиться с фартуком во время торжественного ужина с представителями американских вооруженных сил в честь Дня благодарения. Об этом сообщает "РИА Новости".

Байден выступил перед военными и их семьями на торжественном ужине, который прошел на авиационной базе морской пехоты в Черри Поинт. Перед приемом пищи американский лидер должен был надеть фартук, однако у него возникли трудности. Сначала президент надел его задом наперед, а после не смог справиться с завязками. Находившийся рядом морпех помог Байдену.

Ранее Байден назвал неприемлемым проведение забастовки железнодорожников в США.

Видео:YouTube / WCNC

Теги: джо байден, морпех, президент сша, фартук
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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