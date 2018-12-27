Стало известно, когда мультфильм "Монстры на каникулах 4" выйдет в прокат

Премьерный показ состоится в канун католического Рождества.

Стала известна дата выхода мультфильма "Монстры на каникулах 4" в прокат. Зрители смогут увидеть новую часть анимационного фильма в конце 2021 года. В кинотеатрах его покажут в канун католического Рождества — 22 декабря. Об этом сообщает в Twitter сотрудник издания Hollywood Reporter Борис Кит.

Над проектом совместно трудятся компании Columbia и Sony Pictures Animation. Руководит процессом известный американский актер, сценарист и кинопродюсер Адам Сэндлер.

"Монстры на каникулах 3" вышли в прокат в июле 2018 года и заработали 528, 6 млн рублей в мировом прокате. В первые прокатные выходные в России мультфильм занял лидирующую позицию по кассовым сборам.

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Видео: YouTube/ SonyPicturesRU