В соцсетях распространилось видео, на котором зафиксированы подземные толчки в регионе.

Момент землетрясения в Прибайкалье попал на видео. В социальных сетях появилось видео, на котором заснято падение товаров и шатающиеся стеллажи на одной из заправок города Слюдянка. Кадры засняты камерой видеонаблюдения в пострадавшем регионе. Подземные толчки произошли около двух часов ночи.

Напомним, что ранее представители МЧС Бурятии сообщили о том, что магнитуда землетрясения составила около 5,9. Эпицентр располагался Слюдянском районе. Спустя еще 15 минут произошел афтершок магнитудой 2-3. На данный момент информации о пострадавших или погибших нет. Все учреждения работают по штатному расписанию.

В МЧС по Иркутской области отметили, что подземные толчки ощущались в 367 населенных пунктах, в 11 муниципальных образованиях.

От землетрясения в центре Японии пострадало 11 человек.

Видео: Youtube/Подслушано Слюдянка