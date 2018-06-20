Момент взрыва в академии им. Можайского попал на видеорегистратор автомобиля

Сегодня ранее Piter.TV сообщал подробности взрыва в военной академии имени Можайского.
Во вторник, 2 апреля, на территории Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошел по адресу: Ждановская набережная, 15. По предварительным данным, причиной взрыва стало неосторожное обращение с боеприпасами.
Во время взрыва пострадали четыре человека. Их жизни ничего не угрожает, они находятся в удовлетворительном состоянии.
Сейчас появилось видео самого момента взрыва. Видео было снято видеорегистратом в автомобиле, который подъезжал к академии в тот самый момент, когда прогремел взрыв.
На данном видео отчетливо видно, какой силы был взрыв. Слышен и звук взрывающегося снаряда.
Видео: T-m/ BAZA
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