  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 0:21
266
MShaffter
Код вставки плеера

Момент взрыва в академии им. Можайского попал на видеорегистратор автомобиля

0 0

В сети опубликовано видео с видеорегистратора автомобиля, который подъезжал к военной академии, в тот момент, когда прогремел взрыв.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал подробности взрыва в военной академии имени Можайского.

Во вторник, 2 апреля, на территории Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошел по адресу: Ждановская набережная, 15. По предварительным данным, причиной взрыва стало неосторожное обращение с боеприпасами. 

Во время взрыва пострадали четыре человека. Их жизни ничего не угрожает, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Сейчас появилось видео самого момента взрыва. Видео было снято видеорегистратом в автомобиле, который подъезжал к академии в тот самый момент, когда прогремел взрыв.

На данном видео отчетливо видно, какой силы был взрыв. Слышен и звук взрывающегося снаряда.

Видео: T-m/ BAZA

Теги: академия можайского, взрыв в академии, взхрыв, новости россии, новости спб, происшествия россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Оставить комментарий