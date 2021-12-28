Никто не пострадал в ходе инцидента, хотя упавший самолет задел машину с тремя людьми.

В Калифорнии легкомоторный самолет упал на автостраду. Воздушная катастрофа произошла утром 9 августа. Известно, что на борту пострадавшего судна находились два человека.Они совершили жесткую посадку на оживленной трассе. Затем машина по инерции еще некоторое время скользила по дороге. Инцидент зафиксирован в районе округа Риверсайд. Очевидцы случившегося отметили, что у самолета вылилось топливо, которое впоследствии воспламенилось. При этом сам момент аварии попал на записи мобильных устройств и камер уличного наблюдения.

Информационный ресурс ktla.com, уточнил, что инцидент произошел во вторник около 12:30 утра 9 августа по местному времени (около 20:30 вечера 8 августа по времени Москвы). При падении самолет Piper Cherokee задел грузовик, в котором ехали три человека. При этом ни в самом самолете, ни в автомобиле пострадавших нет.

Пилот рассказал экстренным службам о том, что собирался совершить посадку в муниципальном аэропорту Корона, но у него отказал двигатель.

Момент жёсткой посадки военного вертолёта под Гатчиной попал на видео.

Фото и видео: Telegram / SHOT