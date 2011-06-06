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Момент жёсткой посадки военного вертолёта под Гатчиной попал на видео

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По предварительной информации, жертв и разрушений на земле нет.

В Ленинградской области при выполнении учебно-тренировочного полёта совершил жесткую посадку вертолёт Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

По предварительной информации, жертв и разрушений на земле нет. Причины происшествия установит специальная комиссия. Уточняется, что воздушное судно потерпело крушение рядом с коттеджным поселком "Горки-Лэнд".

На прошлой неделе пилот гидроплана совершил жесткую посадку в районе Бабушкиных островов.

Видео: Telegram / Горки Лэнд (ГоркиЛэнд), соседи

Теги: гатчина, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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