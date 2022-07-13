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Пилот гидроплана совершил жесткую посадку в районе Бабушкиных островов

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Пилот самостоятельно обратился за медицинской помощью. Разрешение на выполнение полета он не получал.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с жесткой посадкой гидроплана в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 13 июля около восьми утра пилот не справился с управлением и совершил жесткую посадку в районе Бабушкиных островов на р. Вуокса. Пилот самостоятельно обратился за медицинской помощью. Разрешение на выполнение полета он не получал. На место происшествия выехал помощник Ленинград-Финляндского транспортного прокурора Алексей Рудский.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение пилотом требований безопасности полетов, при наличии оснований примет меры.

Фото и видео: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Теги: вуокса, гидроплан, посадка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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