  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:14
205
matveyvn
Код вставки плеера

Момент крушения Ан-2, сбитого в Нагорном Карабахе, попал на видео

0 0

Ан-2 переделали в беспилотный летательный аппарат.

Момент крушения Ан-2, сбитого в Нагорном Карабахе, попал на видео. Его опубликовало министерство обороны непризнанной республики.

Известно, что Ан-2 переделали в беспилотный летательный аппарат. Его сбили средствами ПВО.

Ранее МИДы РФ и Турции обсудили посредничество по нагорному Карабаху. Дипломаты по телефону обсудили конфликт в Нагорном Карабахе, а также соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией.

Видео: YouTube / ԱՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈւԹՅԱՆ ԲԱՆԱԿ NKR DEFENSE ARMY

Теги: азербайджан, армения, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии