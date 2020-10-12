Ан-2 переделали в беспилотный летательный аппарат.

Момент крушения Ан-2, сбитого в Нагорном Карабахе, попал на видео. Его опубликовало министерство обороны непризнанной республики.

Известно, что Ан-2 переделали в беспилотный летательный аппарат. Его сбили средствами ПВО.

Ранее МИДы РФ и Турции обсудили посредничество по нагорному Карабаху. Дипломаты по телефону обсудили конфликт в Нагорном Карабахе, а также соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией.

Видео: YouTube / ԱՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈւԹՅԱՆ ԲԱՆԱԿ NKR DEFENSE ARMY