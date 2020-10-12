Момент крушения Ан-2, сбитого в Нагорном Карабахе, попал на видео. Его опубликовало министерство обороны непризнанной республики.
Известно, что Ан-2 переделали в беспилотный летательный аппарат. Его сбили средствами ПВО.
Ранее МИДы РФ и Турции обсудили посредничество по нагорному Карабаху. Дипломаты по телефону обсудили конфликт в Нагорном Карабахе, а также соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией.
Видео: YouTube / ԱՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈւԹՅԱՆ ԲԱՆԱԿ NKR DEFENSE ARMY
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