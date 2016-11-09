На Караваевской петербуржец избил и изнасиловал свою знакомую

У потерпевшей закрытая черепно-мозговая травма, гематомы различных частей тела, повреждения половых органов.

Молодую петербурженку знакомый изнасиловал в Невском районе. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В полицию 18 июня поступило заявление от 23-летней девушки. Потерпевшая сообщила, что в ночь на 18 июня находилась в гостях у 22-летнего молодого человека в квартире на Караваевской улице. Примерно в два часа ночи хозяин изнасиловал девушку, хотя она оказывала сопротивление.

Молодого человека задержали на месте. Так как потерпевшая оказывала сопротивление, ее в средней степени тяжести госпитализировали. У девушки закрытая черепно-мозговая травма, гематомы различных частей тела, повреждения половых органов. Возбуждено уголовное дело по статьям 131 и 132 УК РФ.

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