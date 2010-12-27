В Москве таксист изнасиловал пассажирку, пообещал жениться и скрылся

Девушка почувствовав, что ее обманули обратилась в полицию.

Московский таксист изнасиловал 19-летнюю пассажирку, а затем приехал знакомиться с матерью жертвы.

19-летняя девушка ехала на такси от метро Каширская. В ходе поездки водитель разговорил пассажирку, выспрашивая о ее возрасте и наличии мужа или друга. После таксист свернул в лесистое безлюдное место, где изнасиловал клиентку. После содеянного он оставил ей свой номер телефона и пообещал жениться.

На следующий день мужчина приехал домой к девушке, познакомился с матерью и рассказал той о своем намерении жениться на ее дочери. После этого таксист перестал выходить на связь. Девушка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

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