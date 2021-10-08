Автор ролика рассказал об особенностях украинской новинки.

Украинский модернизированный танк Т-64БМ2 показали на видео. На ролик обратили внимание журналисты "Российской газеты". Известно, что военная техника является обновленной версией "Булата", который в свою очередь базируется на советском Т-64Б. Ключевой особенностью иностранной оборонной новинки стал двигатель 6ТД-1 с мощностью в тысячу лошадиных сил.

Разработчики смогли повысить динамику танка за счет силовой установки, но при этом пришлось вносить изменения в корпус. Машина оборудована новым моторно-трансмиссионным отделением. Также увеличилась высота башни к корпусу танка. Защита экипажа возросла за счет дополнительных бронированных плит и динамической защиты. Изменилось расположение гранатометов "Туча". Машина имеет камеру заднего вида и улучшенные средства связи.

В издании отметили, что Т-64БМ2 получил новый прицел-дальномер 1Г46. Впервые это устройство было использовано еще на советских танках Т-80У и Т-80УД.

В Раде призвали главкома ВСУ не трусить и ехать на танке в Кремль.

Фото и видео: YouTube / Shawshank Redemption

