В Раде призвали главкома ВСУ не трусить и ехать на танке в Кремль

Ранее Валерий Залужный высказал желание проехаться по Арбату и Красной площади.

В Верховной Раде призвали главкома Вооруженных сил Украины не трусить и ехать на танке в Кремль. На пленарном заседании в местном парламенте представитель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", а также по совместительству глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич призвал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного добраться на боевой технике до Красной площади в Москве.

Ему подчинен не один танк, поэтому может сесть и ехать на Красную площадь, если он считает это возможным. Не надо об этом кричать, как Гелетей о параде в Севастополе. Если есть смелость, то делай, если нет – то молчи. Нестор Шуфрич, украинский депутат

Напомним, что ранее главком ВС Украины Валерий Залужный признался журналистам, что хотел бы проехаться на танке по московской Красной площади и Арбату. Военнослужащий получил должность в августе 2021 года. Он сменил на посту Руслана Хомчака.

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