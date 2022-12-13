В Петербурге насчитывается более 53 тыс. многодетных семей

В прошлом году город выделил более 25 млрд рублей из федеральной и региональной казны на поддержку семей с детьми.

По данным на 2022 год, в Северной столице проживает 614 968 семей, в которых воспитываются 927 993 ребенка. Об этом сообщила глава комитета по соцполитике города Елена Фидрикова в ходе заседания правительства Петербурга 28 марта.

Руководитель привела данные АИС "Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга", согласно которым в городе насчитывается 53 004 многодетных семьи. В них воспитываются 171 428 детей.

Также Фидрикова уточнила, что в прошлом году город выделил более 25 млрд рублей из федеральной и региональной казны на поддержку семей с детьми.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге проживает более 300 долгожителей в возрасте более 100 лет.

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