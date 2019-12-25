Трехлетний мальчик из Колпино попал в реанимацию после освобождения из заложников

У него обнаружили заболевание.

Младшего из шести детей после освобождения из квартиры в Колпино перевели в реанимацию. Об этом сообщило ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР).

Накануне после инцидента четверых детей оставили в больнице в Колпино. Трехлетнего мальчика направили в реанимацию из-за заболевания, телесных повреждений от отца он не получил. Десятилетнего оставили в инфекционном отделении со следом ножа на шее, там же дети 4 и 6 лет.

Двух братьев 9 и 15 лет перевели в детскую больницу имени Филатова. У последнего перелом носа, синяки и ссадины на лице, травмы головы. Он рассказал, что его избил отец, который с топором вытаскивал его из окна.

СК предъявил обвинение захватившему детей в заложники в Колпино.

Фото: Piter.tv