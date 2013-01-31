Митинг противников Пашиняна начался у здания парламента Армении

До этого военные собирались у здания Минобороны страны.

Митинг противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался у здания парламента Еревана. На данный момент на проспекте Баграмяна собралось около двух тысяч активистов. На территорию стянута полиция, но большинство из представителей закона не имеет защитной экипировки и оружия. Корреспонденты ТАСС говорят о том, что обстановка на участке сейчас спокойная.

Известно, что в сторону акции протеста направляются еще несколько сотен бывший военных. Днем они принимали участие в другой акции, которая прошла у здания Минобороны Армении. Там отставные силовики поддерживали главу Генштаба Оника Гаспаряна. Митингующие планируют дойти до резиденции президента республики, которая находится в нескольких сотнях метров от парламента.

Около парламента установлен палаточный лагерь оппозиции. Над местом событий регулярно пролетает легкомоторный вертолет.

Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе.

Фото и видео: Telegram/SputnikArmenia.

