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Митинг противников Пашиняна начался у здания парламента Армении

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До этого военные собирались у здания Минобороны страны.

Митинг противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался у здания парламента Еревана. На данный момент на проспекте Баграмяна собралось около двух тысяч активистов. На территорию стянута полиция, но большинство из представителей закона не имеет защитной экипировки и оружия. Корреспонденты ТАСС говорят о том, что обстановка на участке сейчас спокойная.

Известно, что в сторону акции протеста направляются еще несколько сотен бывший военных. Днем они принимали участие в другой акции, которая прошла у здания Минобороны Армении. Там отставные силовики поддерживали главу Генштаба Оника Гаспаряна. Митингующие планируют дойти до резиденции президента республики, которая находится в нескольких сотнях метров от парламента.

Около парламента установлен палаточный лагерь оппозиции. Над местом событий регулярно пролетает легкомоторный вертолет.

Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе.

Фото и видео: Telegram/SputnikArmenia.
 

Теги: армения, ереван, митинг, оппозиция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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