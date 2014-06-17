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Армения отказалась от участия в конкурсе "Евровидение"
Сегодня, 16:59
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smirenny

Армения отказалась от участия в конкурсе "Евровидение"

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Первый раз страна отказывалась от участия в 2006 году.

В пятницу, 5 марта, телеканал Առաջին ալիք (Общественное телевидение Армении) заявил на официальной странице в Facebook, что республика Армения не намерена отправлять артиста на конкурс "Евровидение-2021". 

Отмечается, что решение принято после всесторонних обсуждений и переговоров. 

События, временной прорез и другие объективные обстоятельства не совместимы с правильным исполнением Армении в песенном конкурсе

говорится в заявлении. 

Республика отказалась от участия в песенном конкурсе впервые с 2006 года. Лучший результат за историю "Евровидения" показали певцы Сирушо в 2008 году и Арам MP3 (Арам Саркисян) в 2014 году, занявшие 4 место. 

Ранее Little Big анонсировали свое участие в отборе на "Евровидение" пародией на "Людей в черном"

Фото: Instagram / eurovision

Теги: армения евровидение, евровидение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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