Армения отказалась от участия в конкурсе "Евровидение"

В пятницу, 5 марта, телеканал Առաջին ալիք (Общественное телевидение Армении) заявил на официальной странице в Facebook, что республика Армения не намерена отправлять артиста на конкурс "Евровидение-2021".
Отмечается, что решение принято после всесторонних обсуждений и переговоров.
События, временной прорез и другие объективные обстоятельства не совместимы с правильным исполнением Армении в песенном конкурсе
говорится в заявлении.
Республика отказалась от участия в песенном конкурсе впервые с 2006 года. Лучший результат за историю "Евровидения" показали певцы Сирушо в 2008 году и Арам MP3 (Арам Саркисян) в 2014 году, занявшие 4 место.
Ранее Little Big анонсировали свое участие в отборе на "Евровидение" пародией на "Людей в черном".
Фото: Instagram / eurovision
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