Анна Неплях ответила националистам, требующим от нее использовать украинский язык.

Мисс Украина ответила на критику радикалов из-за использования русского языка. Анна Неплях записала видеообращение в собственном Instagram-аккаунте, в котором отреагировала на негативные отзывы со стороны местных националистов. Она подчеркнула, что в жизни изъясняется на удобном для себя языке. Девушка выросла в русскоязычной семье в городе Днепр. Она напомнила, что там около 90% населения используют русский язык. По мнению победительницы конкурса красоты, она имеет право на самовыражение на том языке, который сочтет для себя нужным.

За последние сутки я получила миллион обвинений в том, что я в своем блоге, где 90% аудитории русскоязычные, пишу посты и разговариваю на русском, так как не знаю украинского. Анна Неплях, победительница "Мисс Украина Вселенная"

Ранее 27-летняя Анна Неплях победила в финале конкурса "Мисс Украина Вселенная" по решению судей. Девушке также присудили приз "Мисс зрительских симпатий".

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Фото и видео: Instagram / neplyah