Мишустин заявил, что в 221 году ВВП стран ЕАЭС вырастет на 4%

Премьер-министр России Михаил Мишустин на втором Евразийском конгрессе заявил, что в 2021 году ВВП стран, которые входят в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), вырастет на 4%.
По словам премьер-министра России, сейчас страны "пятерки" преодолевают последствия распространения коронавируса.
Мы завершаем год с неплохими показателями, которые превысили допандемийный уровень. По оценкам Евразийского банка развития, внутренний валовой продукт ЕАЭС вырастет в этом году на 4%.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Мишустин подчеркнул, что взаимная торговля показывает быстрое восстановление. Так, за девять месяцев, за январь-сентябрь, торговля увеличилась почти на треть. Предполагается, что по итогам 2021 года объемы вырастут более чем на 10% и превысят значение, которое было до пандемии коронавируса.
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Видео: YouTube / infoEABR
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