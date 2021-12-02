Мишустин заявил, что в 221 году ВВП стран ЕАЭС вырастет на 4%

Год завершается с показателями, которые превысили допандемийный уровень.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на втором Евразийском конгрессе заявил, что в 2021 году ВВП стран, которые входят в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), вырастет на 4%.

По словам премьер-министра России, сейчас страны "пятерки" преодолевают последствия распространения коронавируса.

Мы завершаем год с неплохими показателями, которые превысили допандемийный уровень. По оценкам Евразийского банка развития, внутренний валовой продукт ЕАЭС вырастет в этом году на 4%. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Мишустин подчеркнул, что взаимная торговля показывает быстрое восстановление. Так, за девять месяцев, за январь-сентябрь, торговля увеличилась почти на треть. Предполагается, что по итогам 2021 года объемы вырастут более чем на 10% и превысят значение, которое было до пандемии коронавируса.

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Видео: YouTube / infoEABR