Мишустин: важно соблюдать баланс между потребностью рынка РФ в электроэнергии и экспортом

Глава кабмина обсудил с руководителем "Интер РАО" новые вызовы для энергетики.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что важно соблюдать баланс между внутренней потребностью рынка электроэнергии и экспортом. Такое мнение специалист высказал во время рабочей встречи с председателем правления компании "Интер РАО" Борисом Ковальчуком. В кабмине видят динамичный рост показателей по энергопотреблению в РФ.

Решения правительства по поддержке экономики в период пандемии благоприятно повлияли на спрос на электроэнергию, а в этом году сказались и климатические факторы. В результате потребление электроэнергии динамично растет. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабинета министров призвал предпринимателя и далее развивать производство по оборудованию энергетического направления. В частности, речь шла о локализации лучших иностранных образцов электроэнергетики. Сейчас доля электроэнергии присутствует практически в каждом товаре, которые лежат на полках отечественных магазинов. Среди новых вызовов индустрии Мишустин отметил использование возобновляемых источников энергии, формирования рынка углеродных единиц.

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