Правительство направит почти 22 млрд рублей для помощи детям с тяжелыми заболеваниями

За счет выделенных средств, их удастся обеспечить лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации.

Правительство РФ дополнительно направит почти 22 млрд рублей на оказание помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Об этом на совещании с заместителями в понедельник заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что серьезный диагноз у ребенка становится настоящим испытанием для семьи. Такие болезни требуют особенного лечения и средств. Правительство решило поддержать таких детей. По словам Мишустина, они должны получать необходимую помощь. За счет выделенных средств, их удастся обеспечить лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации. Фонд "Круг добра" сможет оплатить дорогостоящее лечение более 1 тыс. детей. Как заверил Мишустин, такая практика будет продолжена.

Ранее мы сообщили, что правительство выделило еще почти 14 млрд рублей для выплат на детей от 8 до 17 лет.

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