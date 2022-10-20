Глава кабмина РФ рассказал о работе с недружественными и дружественными странами.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о ситуации в торговле с другими странами, включая Великобританию и США. В рамках своего выступления на форуме "Сделано в России" чиновник отметил, что Москва готова сотрудничать в экономическом плане в том числе и с недружественными государствами. Однако сокращение торговли с недружественными коллегами ведется параллельно с ростом товарооборота с дружественными партнерами.

Неизбежно меняется география зарубежных поставок. Значительное сжатие торговли с США, Великобританией, Японией и рядом стран, чье политическое руководство выставило заслоны на пути нормальной кооперации… Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Председатель кабинета министров России полагает, что намерения коллективного Запада исключить Россию из глобальной торговли выглядят абсурдными, так как страна является важным участником глобальной промышленной системы, а эту отрасль будет сложно представить без российских товаров и поставляемых ресурсов.

Мишустин призвал обеспечить переход на оплату в нацвалютах с партнерами.

Фото и видео: Форум "Сделано в России"