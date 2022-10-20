Мишустин призвал обеспечить переход на оплату в нацвалютах с партнерами

Переформатирование мировых рынков сбыта требует от стран обеспечения перехода на оплату в национальных валютах, поэтому Россия ускоряет перенастройку механизма взаимных финансовых расчетов со своими международными партнерами. Соответствующее заявление в рамках своего выступления на форуме "Сделано в России" сделал глава правительства Михаил Мишустин.
Переформатирование рынков сбыта – процесс не быстрый и трудозатратный, он требует большой подготовки, включая и выстраивание новой финансовой архитектуры.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Мишустин заявил о расширении экспорта товаров из России в страны БРИКС.
Фото и видео: Форум "Сделано в России"
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