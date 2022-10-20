Мишустин призвал обеспечить переход на оплату в нацвалютах с партнерами

Глава кабмина РФ рассказал о необходимости обезопасить финансовую архитектуру.

Переформатирование мировых рынков сбыта требует от стран обеспечения перехода на оплату в национальных валютах, поэтому Россия ускоряет перенастройку механизма взаимных финансовых расчетов со своими международными партнерами. Соответствующее заявление в рамках своего выступления на форуме "Сделано в России" сделал глава правительства Михаил Мишустин.

Переформатирование рынков сбыта – процесс не быстрый и трудозатратный, он требует большой подготовки, включая и выстраивание новой финансовой архитектуры. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин заявил о расширении экспорта товаров из России в страны БРИКС.

Фото и видео: Форум "Сделано в России"