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Мишустин предложил привлечь блогеров к продвижению российских товаров
Сегодня, 12:39
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lesjasap

Мишустин предложил привлечь блогеров к продвижению российских товаров

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Сейчас российские товары помогают продвигать китайские блогеры.

Михаил Мишустин предложил привлечь блогеров к продвижению отечественных товаров. Об этом глава российского правительства заявил в рамках форума "Сделано в России-2020". На стенде Национального магазина пищевых товаров на внутрикитайской площадке Tmall.com бизнесмены объяснили, что в Пекине блогеры активно продвигают российскую продукцию.

Мне кажется, надо задуматься в том числе и о наших блогерах, потому что их, я думаю, за рубежом тоже смотрят

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник заметил, что в России тоже есть талантливые блогеры, которым можно предложить сотрудничество.

Силуанов: правительство продолжит либерализацию валютного законодательства.

Теги: блогеры, михаил мишустин, товары, экспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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