Мишустин предложил привлечь блогеров к продвижению российских товаров

Сейчас российские товары помогают продвигать китайские блогеры.

Михаил Мишустин предложил привлечь блогеров к продвижению отечественных товаров. Об этом глава российского правительства заявил в рамках форума "Сделано в России-2020". На стенде Национального магазина пищевых товаров на внутрикитайской площадке Tmall.com бизнесмены объяснили, что в Пекине блогеры активно продвигают российскую продукцию.

Мне кажется, надо задуматься в том числе и о наших блогерах, потому что их, я думаю, за рубежом тоже смотрят Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник заметил, что в России тоже есть талантливые блогеры, которым можно предложить сотрудничество.

Силуанов: правительство продолжит либерализацию валютного законодательства.