Силуанов: правительство продолжит либерализацию валютного законодательства

Глава Минфина рассказал об уходе от "тотального валютного контроля".

Антон Силуанов заявил о том, что российское правительство продолжит либерализацию валютного законодательства. Об этом глава Минфина РФ сообщил коллегам на заседании форума "Сделано в России-2020".

Последнее время много было принято в части либерализации валютного законодательства, с Центробанком мы здесь неплохо поработали, слыша предложения со стороны наших участников внешнеэкономической деятельности Антон Силуанов, глава Минфина России

Эксперт напомнил, что работа в данном направлении продолжается. В рамках общенационального плана развития планируется либерализовать законы, касающиеся расчетов в рублях за сырьевые и несырьевые поставки. По мнению министра, Москва решила отойти от "тотального валютного контроля". Он добавил, что Россия имеет много инструментов для обеспечения прозрачности проводимых сделок, поэтому в дальнейшем ориентироваться чиновники будут на те риски, о которых заявляет ответственный регулятор.

Белоусов заявил, что объем несырьевого экспорта из России может превысить $145 млрд.

Видео: YT / АО "Российский экспортный центр"