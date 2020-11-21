Мишустин назвал информационную систему по сбору данных самым сложным проектом ФНС

Глава кабмина 10 лет руководил ФНС России.

Михаил Мишустин назвал информационную аналитическую систему по сбору данных самым сложным проектом Федеральной налоговой службы. Об этом глава российского правительства сообщил в эфире телеканала "Россия-24". Чиновник поделился воспоминаниями о работе в ФНС, в которой занимал пост на протяжении десяти лет.

Самый сложный проект, поскольку бесконтрольное возмещение налога на добавленную стоимость фактически стало угрозой...экономической безопасности страны. Создание этой системы потребовало самых больших, наверное, усилий и ресурсов Михаил Мишустин, премьер-министр России

По мнению главы правительства, "веховых" вещей нельзя достичь без системной поддержки президента. Идея проекта ФНС состояла в том, чтобы налогоплательщики могли не посещать офисы, а использовать портал и личный кабинет. Мишустин считает, что эта система стала переломным моментом в администрировании, так как с ее помощью получилось минимизировать контакт с инспекцией.

Мишустин считает, что цифровые платформы не заменят живого наставника.

Видео: YT / Россия 24