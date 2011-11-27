Мирра Андреева победила Арину Соболенко и выиграла турнир WTA в Индиан-Уэллсе

Россиянка обошла на корте первую ракетку мира.

Российская спортсменка Мирра Андреева обыграла белорусскую оппонентку Арину Соболенко в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), организованного в американском городеИндиан-Уэллсе штата Калифорния. Игра завершилась с результатом в пользу девушки, посеянной на турнире под девятым номером.

Напомним, что в настоящее время Мирре Андреевой 17 лет. теннисистка поднимется с 11-го на шестое место в мировом рейтинге. На счету у нее теперь записано три титула WTA. В текущем сезоне ранее она выиграла турнир категории WTA 1 000 в Дубае. Лучшим результатом россиянки на мероприятиях серии Большого шлема остается выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2024 году. На летних Олимпийских играх в Париже Мирра Андреева стала серебряным призером категории парного разряда вместе с Дианой Шнайдер.

Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории WTA 1 000. Его общий призовой фонд составил более 8,9 миллионов долларов. Из россиянок ранее данные соревнования выигрывала Мария Шарапова в 2006 и 2013 году, а также Вера Звонарева в 2009 году и Елена Веснина в 2017 году.

Ранее Мирра Андреева ворвалась в финал турнира в Индиан-Уэллсе.

Видео: YouTube / WTA