Это произошло на фоне потепления китайско-американских отношений, а также улучшения ситуации на Ближнем Востоке.

Инвесторы по всему миру перестали нуждаться в золоте как в резервном активе. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно данным торгов на нью-йоркской бирже Comex, цена февральского фьючерса за унцию драгоценного металла снизилась на 0,67 % и достигла 1549,1 доллара. Кроме того, был зафиксирован отток вложений в золото со стороны торгуемых на бирже фондов. За последние несколько дней он составил 20 тонн.

Стоимость золота как наиболее надежного актива стала снижаться на фоне политической и экономической напряженности. Сейчас инвесторы ждут потепления китайско-американских отношений, которое должно произойти после подписания первой фазы торгового соглашения. Кроме того, спрос на активы-убежища, к которым относится золото, упал после улучшения ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее мы писали, что в Швейцарии создали легкое золото со свойствами пластмассы.