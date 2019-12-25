Google контролирует около 90% интернет-поиска в мире.

Минюст США подал иск против Google за монополизацию рынка. Об этом пишет Associated Press.

В иске указано, что компания злоупотребляет своим положением на рынке онлайн-поиска и выдавливает других игроков. Министерство юстиции считает, что подобными действиями цифровой гигант хочет нанести вред пользователям и уничтожить конкурентов.

Отмечается, что подобные иски в скором времени могут быть поданы против Apple, Microsoft и Facebook.

По данным цифровых аналитиков, Google контролирует около 90% интернет-поиска в мире.

Ранее суд в США временно заблокировал запрет на скачивание TikTok.

Фото: pixabay.com