При этом решение пока не отменено.

Суд в США временно заблокировал запрет на скачивание TikTok в сервисах Google и Apple. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ в электронной базе суда столичного округа Колумбия.

Судья удовлетворил обращение пользователей приложения о введении временного судебного запрета на вступление в силу решения властей страны. При этом он отклонил прошение о полном запрете данного решения.

Ранее TikTok сообщил об удалении видео по запросу российских властей.

Видео: YouTube / Bloomberg Markets and Finance