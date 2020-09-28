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Суд в США временно заблокировал запрет на скачивание TikTok

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При этом решение пока не отменено.

Суд в США временно заблокировал запрет на скачивание TikTok в сервисах Google и Apple. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ в электронной базе суда столичного округа Колумбия.

Судья удовлетворил обращение пользователей приложения о введении временного судебного запрета на вступление в силу решения властей страны. При этом он отклонил прошение о полном запрете данного решения.

Ранее TikTok сообщил об удалении видео по запросу российских властей.

Видео: YouTube / Bloomberg Markets and Finance

Теги: tiktok, суд, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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