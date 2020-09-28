Суд в США временно заблокировал запрет на скачивание TikTok в сервисах Google и Apple. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ в электронной базе суда столичного округа Колумбия.
Судья удовлетворил обращение пользователей приложения о введении временного судебного запрета на вступление в силу решения властей страны. При этом он отклонил прошение о полном запрете данного решения.
Ранее TikTok сообщил об удалении видео по запросу российских властей.
Видео: YouTube / Bloomberg Markets and Finance
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