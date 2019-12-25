TikTok сообщил об удалении видео по запросу российских властей

Сам эксперт назвал российское законодательство ужасным.

TikTok удаляет видео по запросу российских властей. Об этом рассказал директор компании по связям с правительством и государственной политике в Европе Тэо Бертрам.

По его словам, за время существования приложения по запросам властей различных стран было удалено около 500 видеороликов. Половина этих запросов, отметил Бертрам, приходится на Россию.

Сам эксперт назвал российское законодательство ужасным.

Но, к сожалению, мы должны выполнять законодательство той страны, в которой мы работаем. Тэо Бертрам, директор компании по связям с правительством и государственной политике в Европе

По его словам, РФ имеет репутацию страны, в которой ущемляют права ЛГБТ-сообщества.

Ранее ByteDance оспорила в суде решение о запрете TikTok в США.

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