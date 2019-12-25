Юристы считают, что Трамп превысил свои полномочия.

Китайская компания ByteDance оспорила в суде решение о запрете TikTok в США. Об этом сообщили журналисты Bloomberg со ссылкой на инстанцию Вашингтона. Иностранные разработчики хотя заблокировать решение администрации Дональда Трампа о запрете приложения на территории страны.

В жалобе ByteDance отмечается, что действия Белого дома призваны "уничтожить онлайн-сообщество, в котором для самовыражения собрались миллионы американцев". В китайской компании уверены, что Трамп проигнорировал доказательства того, что приложение TikTok выполняет обязательства по обеспечению безопасности и защите личных данных американских пользователей.

Исковое заявление подано вечером 18 сентября. В Китае считают, что президент США превысил собственные полномочия по политическим причинам, а не ради обеспечения общественной безопасности и предотвращения угрозы. Юристы ByteDance заявили о том, что запрет нарушает право на свободу слова, которое гарантируется первой поправкой Конституции США.

Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа.