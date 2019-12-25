Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа

Демократ выступил на митинге в американском штате Миннесота.

Джо Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Дональда Трампа. Кандидат на пост американского президента от партии демократов считает, что деятельность китайского приложения действительно вызывает обеспокоенность, но поведение Трампа вызывает куда большую тревогу. Об этом политик сообщил журналистам в Миннесоте.

У TikTok есть доступ к сотням миллионов, больше ста миллионов молодых людей, в основном в США. Это вызывает озабоченность. Но что меня беспокоит еще больше - это то, что делает Трамп, и то, как он это делает Джо Байден, американский политик

Напомним, что Белый дом обвинил китайскую компанию в том, что TikTok передает данные об американских пользователях сервиса властям Китая. Представители фирмы-разработчика ByteDance отрицают это.

Трамп рассказал о "замечательных опциях" по сделке с TikTok.