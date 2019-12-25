Минтруд: непривитого от COVID-19 сотрудника могут отстранить от работы

При этом зарплата такого работника не сохраняется.

Глава Министерства труда и социального развития РФ Антон Котяков заявил, что сотрудника, который не прошел обязательную вакцинацию от COVID-19, можно отстранить от работы. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что действует ровно на тот период, на который вводится обязательная вакцинация.

Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить. Антон Котяков, глава Минтруда

Он напомнил, что решение об обязательной вакцинации принимают главные санитарные врачи регионов России. По словам Котякова, сотрудник обязан поставить прививку от коронавируса, если у него нет объективных причин для отказа от нее, иначе руководство может отстранить данного работника от его деятельности без сохранения зарплаты.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время не идет речи о всеобщей вакцинации населения от COVID-19. Он подчеркнул, что главы субъектов РФ принимают решение об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан, следуя инструкциям главных санитарных врачей регионов. Песков напомнил, что данные полномочия были делегированы им указом Владимира Путина на фоне пандемии COVID-19.

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