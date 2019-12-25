Минтруд: майские праздники не будут делать длинными на постоянной основе

В этом году продолжительные выходные были устроены для создания стабильной эпидемиологической обстановки.

В Министерстве труда России не планируют устанавливать на постоянной основе непрерывные майские выходные. Об этом заявил "РИА Новости" глава ведомства Антон Котяков.

На соответствующий вопрос журналистов Котяков ответил однозначно.

Нет. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Напомним, президент России Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая включительно. Данное решение было принято для достижения стабильной эпидемиологической обстановки в РФ.

Ранее Путин потребовал повысить темпы тестирования и вакцинации.

Фото: pixabay.com