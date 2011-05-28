Минстрой: доступ к широкополосному интернету должен быть в любой новостройке

Максим Егоров оценил перспективы загородного строительства в РФ.

В Минстрое заявили, что доступ к широкополосному интернету должен быть в любой новостройке. Такое заявление сделал глава министерства строительства Максим Егоров. Чиновник выступил на Московском урбанистическом форуме. По информации от специалиста, профильное ведомство разработало комплексный план развития таких территорий совместно с ДОМ.РФ. В частности, в документе раскрываются возможности по технологии умного дома.

И мы этот документ рекомендуем субъектам РФ для исполнения при проектировании. Например, мы пошли с того, что рекомендуем обязательный доступ широкополосного интернета в любой новый строящийся дом. Максим Егоров, глава Минстроя РФ

Чиновник заметил, что все российские провайдеры Сети должны иметь возможность подключения к дому. Это позволит создать по стране конкуренцию в сфере услуг.

В России могут появиться умные цифровые поселки.

Видео: YouTube / Moscow Urban Forum