В России могут появиться умные цифровые поселки. Об этом во время Московской урбанистической конференции сообщил заместитель главы Минстроя РФ Максим Егоров. Чиновник выступил на сессии "Диджитал-город. Технологии, меняющие реальность". Он рассказал о том, что в ближайшее время специалисты начнут разрабатывать типовые решения по созданию загородных домов.
Среди целей и задач - умный загородный дом. То есть мы уже будем разрабатывать типовое технологическое решение для внедрения, чтобы это перерастало в дальнейшем в умные цифровые поселки.
Максим Егоров, замглавы Минстроя РФ
Эксперт объяснил участникам мероприятие, что любое городское и загородное строительство должно быть связано с внедрением цифровых технологий.
Замминистра строительства РФ Максим Егоров оценил Смоляной Мыс в Выборге.
Видео: YouTube / Moscow Urban Forum
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