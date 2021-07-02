Максим Егоров оценил необходимость цифровизации строительства.

В России могут появиться умные цифровые поселки. Об этом во время Московской урбанистической конференции сообщил заместитель главы Минстроя РФ Максим Егоров. Чиновник выступил на сессии "Диджитал-город. Технологии, меняющие реальность". Он рассказал о том, что в ближайшее время специалисты начнут разрабатывать типовые решения по созданию загородных домов.

Среди целей и задач - умный загородный дом. То есть мы уже будем разрабатывать типовое технологическое решение для внедрения, чтобы это перерастало в дальнейшем в умные цифровые поселки. Максим Егоров, замглавы Минстроя РФ

Эксперт объяснил участникам мероприятие, что любое городское и загородное строительство должно быть связано с внедрением цифровых технологий.

Замминистра строительства РФ Максим Егоров оценил Смоляной Мыс в Выборге.

Видео: YouTube / Moscow Urban Forum