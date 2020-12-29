Законопроект будет разработан до конца 2021 года.

Минстрой России предложил ужесточить контроль за арендой жилья. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на документ, который разрабатывают специалисты. Законопроект будет внесен на рассмотрение депутатам Госдумы до конца текущего года.

Отмечается, что в текст документа может попасть типовой договор найма, положение о создании реестра наймодателей. Эти сведения будут доступны для налоговой службы. Необходимость в изменениях в законодательстве связана с стремлением правительства повысить прозрачность аренды жилья и обеспечить защиту прав арендодателей и арендаторов.

Напомним, что аренда жилья регулируется Гражданским кодексом в статье под номером 35., а также Жилищным и Налоговым кодексами. Доход физических лиц от аренды имущества в России облагается налогом в размере 13 процентов.

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Фото: Piter.tv