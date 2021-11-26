Минспорт планирует минимизировать необходимость сборов за границей

Олег Матыцин объяснил, в чем заключается суть правительственной программы.

Глава российского министерства по спорту Олег Матыцин заявил о том, что государство планирует минимизировать необходимость выезда отечественных спортсменов за границу на тренировки и сборы. Эти мероприятия выполняются регулярно в рамках программы по подготовке к новому сезону. Такой информацией чиновник поделился в эфире телеканала "Россия-24".

Считаю важным в ближайшее время сделать Россию самодостаточной с точки зрения наличия федеральных баз для всех видов спорта: и летних, и зимних, учитывая климатические условия, высотность, только как в России, я не знаю других стран, которые могут обеспечить. Олег Матыцин, глава Минспорта РФ

Напомним, что на правительственном совете при президенте России вопросам физической культуры Олег Матыцин высказал главе государства просьбу о поддержке программы развития учебно-тренировочных баз. Создание таких объектов позволит командам тренироваться на территории РФ. Матыцин уточнил, что минимум через полтора олимпийского цикла проект должен быть реализован. Это позволит исключить риски, связанные с питанием, медицинским обеспечением, логистикой и энергетикой.

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Фото и видео: YouTube / Россия-24