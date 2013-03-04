Лавров: США могут выкрасть спортсменов РФ в наказание за допинг

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты могут выкрасть "опасных" для себя спортсменов РФ под предлогом допинговых нарушений. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями спортивного сообщества Свердловской области.
По его словам, в настоящее время сфера спорта на мировом уровне крайне политизирована, что противоречит принципам спортивного движения. Лавров подчеркнул, что так Запад пытается сдержать Россию.
Я не исключаю, американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают <...> Не исключаю, что подобные же методы будут применять и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Министр отметил, Россия продолжит борьбу с допинговыми нарушениями в спорте и произволом отечественных спортсменов на мировой арене. Лаврова считает, что Запад "приватизировал" антидопинговую систему.
Ранее глава Минспорта России Олег Матыцин заявил, что лимит на легионеров в российском футболе должен быть.
Фото: МИД РФ
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