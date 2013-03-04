Лавров: США могут выкрасть спортсменов РФ в наказание за допинг

По его словам, сейчас сфера спорта на мировом уровне крайне политизирована.

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты могут выкрасть "опасных" для себя спортсменов РФ под предлогом допинговых нарушений. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями спортивного сообщества Свердловской области.

По его словам, в настоящее время сфера спорта на мировом уровне крайне политизирована, что противоречит принципам спортивного движения. Лавров подчеркнул, что так Запад пытается сдержать Россию.

Я не исключаю, американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают <...> Не исключаю, что подобные же методы будут применять и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр отметил, Россия продолжит борьбу с допинговыми нарушениями в спорте и произволом отечественных спортсменов на мировой арене. Лаврова считает, что Запад "приватизировал" антидопинговую систему.

Ранее глава Минспорта России Олег Матыцин заявил, что лимит на легионеров в российском футболе должен быть.

Фото: МИД РФ