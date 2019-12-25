Минспорт РФ поддерживает идею доиграть сезон РПЛ

Пауза в чемпионате России продлится до 31 мая.

Журналист агенства "РИА Новости" Василий Конов в своем Telegram-канале рассказал о возможности возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванного из-за эпидемии коронавируса.

По моей информации, и в Российском футбольном союзе (РФС), и в Министерстве спорта хотели бы продолжения сезона в РПЛ. Но изначальное решение за лигой, причем внутри РПЛ единства тоже нет. Помимо споров о том, продолжать или нет, еще и споры на тему фиксации итогов сезона. Василий Конов, журналист

В связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Напомним, 27 апреля прошло совещание руководства РПЛ с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат. Также стало известно, что будет в случае невозможности доиграть сезон.

Ранее стало известно, что президент РФС Александр Дюков настроен возобновить сезон РПЛ.

Фото: minsport.gov.ru