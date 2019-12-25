Минпросвещения разработало новый курс по обществознанию

Денис Грибов рассказал о блоках, которые внедрены в школьный предмет.

Минпросвещения России разработало новый курс по обществознанию. Такое заявление на итоговой коллегии профильного ведомства сообщил заместитель главы министерства Денис Грибов. По мнению чиновника, учебная программа увеличивает ту долю тематик, которая связана с социализацией ребенка.

Мы понимаем, что каждый урок в школе должен быть направлен на личностное развитие ребенка, нами разработан новый курс обществознания, увеличивающий долю тематик, направленных на социализацию ребенка. Денис Грибов., замглавы Минпросвещения РФ

В декабре прошлого года федеральные образовательные стандарты были дополнены воспитательными нормами. В Минпросвещении полагают, что школьное занятие играет особую роль в воспитании молодежи. В новый курс по предмету "Обществознание" включены такие темы как семейные отношения, духовная культура, предпринимательство, финансовая грамотность. Ранее Сергей Кравцов упоминал о том, что в курс попало семьеведение. Его предложила ввести в школьную программу еще в 2017 году омбудсмен по правам ребенка Анна Кузнецова.

Голикова назвала 2020 год сложным для системы образования.

Фото: Piter.tv