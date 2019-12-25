Вице-премьер РФ рассказала о реализации нацпрограммы "Образование".

Российский вице-премьер Татьяна Голикова назвала 2020 год сложным для системы образования. Такое заявление чиновница сделала в рамках итоговой коллегии от министерства просвещения. Первоочередной задачей профильного ведомства спикер считает сохранение и обеспечение здоровья учащихся, а также педагогов.

Конечно, традиционно для такой сферы, как образование, год был очень сложным, работали бок о бок с системой здравоохранения и эпидемиологией. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова напомнила коллегам, что в рамках национального проекта "Образование" не было пропущено ни одного мероприятия. Все проекты продолжили реализацию несмотря на пандемию и ограничения. Она заметила, что чиновникам пришлось сдвинуть сроки выполнения мероприятий, касающихся строительства.

Минпросвещения проверит образовательные программы в школах.

Фото: Kremlin.ru