Российский вице-премьер Татьяна Голикова назвала 2020 год сложным для системы образования. Такое заявление чиновница сделала в рамках итоговой коллегии от министерства просвещения. Первоочередной задачей профильного ведомства спикер считает сохранение и обеспечение здоровья учащихся, а также педагогов.
Конечно, традиционно для такой сферы, как образование, год был очень сложным, работали бок о бок с системой здравоохранения и эпидемиологией.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
Голикова напомнила коллегам, что в рамках национального проекта "Образование" не было пропущено ни одного мероприятия. Все проекты продолжили реализацию несмотря на пандемию и ограничения. Она заметила, что чиновникам пришлось сдвинуть сроки выполнения мероприятий, касающихся строительства.
Минпросвещения проверит образовательные программы в школах.
Фото: Kremlin.ru
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