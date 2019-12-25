Торговые сети получили разрешение от Минпромторга и Мисельхоза.

Минпромторг объяснил случаи ограничения продажи ряда товаров в одни руки. Профильное ведомство объяснило, что отечественные торговые сети получили разрешение на выполнение данной меры по реализации части товаров с минимальной наценкой. Ранее компании сами выступили с соответствующей инициативой перед чиновниками. Они считают, что сейчас в сложившихся санкционных условиях следует руководствоваться реальной ситуацией.

Конкретные товары и параметры сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций — АКОРТ и Союза независимых сетей России. пресс-служба Минпромторга РФ

Возможность ограничивать продажи на уровне государства поддержали Минпромторг и Минсельхсоз. Данная мера направлена на то, чтобы обеспечить граждан страны доступными продуктами питания. Ретейлеры уверены в том, что ограничение продажи в одни руки поможет в борьбе с перекупщиками. Специалисты уточнили, что в некоторых регионах уже фиксируются случаи единовременной покупки "в очевидно большем, чем нужно" для личного потребления товаров.

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Фото: Piter.tv

