Купить нельзя упустить: что происходит с потребительским рынком?

Каждый сам решит для себя, где именно нужно поставить запятую в заголовке. Санкции Европы и США изменили ситуацию в сфере товаров и услуг: быстрый рост цен спровоцировал растущий спрос на товары, которые могут исчезнуть с российского рынка. Piter.tv провел мониторинг по некоторым ограничениям и вот, что мы узнали на сегодняшний день.

Продуктовый рынок

Из-за внезапного роста цен некоторые россияне начали скупать продукты первой необходимости: консервы, макароны, гречку, туалетную бумагу. Спешим вас успокоить: поставки продуктов из-за рубежа продолжаются, они не входят в санкционные списки. Продуктовые сети "Ашан", "Атак", "Окей" и "Магнит" ограничили наценку 5% на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощной набор "для борща".

Многие производители сосредоточат свое внимание только на востребованных позициях, отказавшись от дальнейших промо-акций. заявил бренд Фруто Няня.

Такие издержки помогут бросить силы на рациональное использование сырья.

Единственная проблема, которая осложняет ситуацию — повышение цен на сырье и логистические сложности, в связи с закрытием воздушных пространств для России. Лишь по этой причине некоторый импортный товар может попасть под ограничения. Такая ситуация возможна с чаем, кофе, какао, цитрусовыми и бананами. Отмена поставок коснулась и алкогольного сегмента: европейских вин, чешского пива.

Рынок электроники и бытовой техники

Данная сфера пострадала сильнее всех остальных. Если государство может сдерживать рост цен на продукты жизненной необходимости, то здесь цены мгновенно взлетели.

Еще с 25 февраля глава DNS Дмитрий Алексеев заявил: "Мы оказались в новом мире, где помимо роста курса, введены технологические санкции и пока непонятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров. Я понимаю, что цена в магазинах вызывают раздражение, как и цифры на табло с курсами валют, но такова реальность". В сети цен выросли на 30%. После Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запрос в DNS о повышении на технику и выдала компании предостережение.

Apple приостановил продажу техники онлайн. Офлайн магазины работают, однако цены сильно возросли из-за курса доллара. Цены на последние модели следующие: iPhone 13 pro Max от 164 990 рублей, iPhone 13 от 74 990 рублей, iPhone 13 mini от 64 990 рублей. Теперь активно начинают продаваться китайские смартфоны Realme, они продаются на 20-25% ниже рыночной (от 15 990 рублей).

Удорожанию подверглись компьютеры, ноутбуки и комплектующие к ним. В дефицит могут войти процессоры компаний TSMC, Intel и AMD. Они объявили о приостановке поставок в Россию. Цены на ноутбуки за последние дни изменились по принципу "чем дороже, тем сильнее". Так, цена ASUS ZenBook 14 выросла с конца января на 12% (текущая цена — от 73 428 рублей), Apple MacBook Air 13 подорожал сразу на 50% (вместо 87 607 рублей ценник стал 131 990 рублей), а стоимость такого гаджета, как Lenovo IdeaPad L340, оставалась неизменной (от 31 990 рублей). Многих моделей уже нет в наличии в интернет-магазинах.

Ограничения на ввоз также коснулись такого оборудования, как телекоммуникации, лазеры и сенсоры из-за возможности двойного использования в других целях.

Рынок одежды

Компания H&M разместила сообщение на официальном сайте "H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины в Украине уже временно закрыты из-за безопасности покупателей и коллег". С 4 марта магазины закрылись. Позже такое же решение принял испанский бренд Mango и британская компания Marks & Spencer.

Мобильные приложения и сайты компаний ASOS, Nike, дизайнерские магазины Mr Porter, YOOX, Net-A-Porter, Matches Fashion прекратили работу в связи с проблемами доставки в Россию. Пока на рынке остаются Adidas, Puma, Reebok, New Balance и Vans.

Рекомендации для потребителей во время кризисных ситуаций:

— Не устраивать искусственный дефицит товара на полках.

Большинство людей повторяют ошибки пандемии, энергично скупают товары долгого хранения: крупы, консервы, туалетная бумага. Иногда стоит остановиться и спросить себя - зачем мне нужно все по 10 кг.?

— Сосредоточить внимание на жизненно необходимых товарах.

Например, многие люди пользуются на постоянной основе импортными лекарствами, которые не имеют российских аналогов. В таком случае лучше приобрести их на пару месяцев вперед в связи с неустойчивыми поставки и на фармацевтическом рынке.

— Сделать выбор в пользу альтернативного товара от отечественного производителя.

Аналогичный продукт можно найти и у производителя России, стоит попробовать поискать что-то новое. Тем более в сложившейся ситуации предприятия будут сами заинтересованы в удовлетворении потребностей покупателя.

— Следить за актуальными новостями на рынке товаров и услуг, перепроверяя информацию на официальных сайтах компаний.

Это поможет сохранить здравый рассудок. Людям при обсуждении неоднозначных ситуаций свойственно вкладывать эмоциональную составляющие и свои предположения, одно у каждого может быть свое мнение.

Текст: Арина Савельева для Piter.tv

Фото: Piter.tv; ВКонтакте / Ольга Хохлова