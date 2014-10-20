Минприроды опровергло информацию о дефиците товаров на прилавках магазинов

Ведомство просит не пугать россиян дефицитом товаров.

Министерство экологии и природных ресурсов РФ опровергло информацию о дефиците товаров на прилавках магазинов. В ведомстве заявили, что реализация новой концепции РОП (расширенная ответственность производителя) никак не скажется на ассортименте товаров в магазинах.

Ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует уже более 4 лет. Заявления о якобы рисках похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства. пресс-служба Минприроды

Ранее ритейлеры заявили, что отдельный реестр товаров и упаковки может привести к пустым полкам в магазинах. Однако Российский экологический оператор (РЭО) так не считает. Глава ППК РЭО Денис Буцаев заявил, что реестры не приведут производителей и импортеров товаров к дополнительным издержкам. Им просто необходимо будет внести сведения в электронную систему.

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов заявил "360", что производители должны нести ответственность за упаковку, которую они выпускают. Такую позицию ранее поддержал президент России Владимир Путин.

Ранее стало известно, что в России появится перечень продуктов, которые можно производить из вторичного сырья.

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