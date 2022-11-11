Минобороны РФ: все военнослужащие ВС РФ переправились на левый берег Днепра

Операция прошла без потерь личного состава или техники.

Российское министерство по обороне сообщило, что все военнослужащие Вооруженных сил РФ переправились на левый берег Днепра Херсонской области. Операция завершена в пять часов утра по московскому времени. Специалисты добавили, что переброска сил прошла без потерь среди личного состава или боевой техники.

Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. <...> Соединения и воинские части заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи. пресс-служба Минобороны России

В Минобороны РФ добавили, что при помощи огня отечественной артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений боевые подразделения Вооруженных сил Украины были остановлены на удалении 30-40 километров от района переправы через водное препятствие. Противник предпринял попытку сорвать эвакуацию мирного населения. В частности, на протяжении ночи ВСУ пять раз били по переправам через реку при помощи РСЗО HIMARS американского производства. ПВО России сбили 28 снарядов, еще пять удалось отклонить от целей благодаря работе радиоэлектронной борьбы.

В сети появились кадры якобы подрыва Антоновского моста в Херсоне.

Фото и видео: Telegram / SHOT