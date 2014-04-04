Минобороны: российские военные уничтожили около 250 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

В результате поражения были уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, пять пикапов и два автомобиля.

Вооруженные силы России уничтожили около 250 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Украинские войска пытались атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка (ЛНР). Эти попытки были пресечены российскими войска. В результате поражения были уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, пять пикапов и два автомобиля.

Ранее в Минобороны сообщили, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.

Видео: Минобороны России